بالصور.. البابا تواضروس يستقبل القنصل المصري بلندن
03:13 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
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كتب- مصطفى علي:
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم السفير طارق فتحي القنصل المصري العام الجديد لمصر بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، تأتي زيارة القنصل المصري لقداسة البابا بغرض التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد.
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