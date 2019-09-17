جولات لحزب الحرية بالمحافظات للتوعية بسموم السوشيال ميديا

كتبت- ميرا إبراهيم:

بدأت أمانة الشباب المركزية بحزب الحرية المصري، جولاتها المكثفة للتواصل مع أمانات شباب المحافظات ومعرفة سير العمل وما تم عمله من فعاليات للشباب ومعرفة الصعوبات والعوائق التي تواجه الشباب للعمل علي تداركها في المرحلة المقبلة.

وحسب بيان، الثلاثاء، كانت أولى المحطات بمحافظة الجيزة وطالب الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، من أمانة الشباب المركزية بإعطاء أولوية قصوى لما دار من مناقشات وحوارات وردود واضحة وحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي على جموع المصريين والشباب المصري داخل المؤتمر الوطني الثامن للشباب والعمل على تنفيذ رؤى وأفكار الرئيس السيسي لمواجهة الإرهاب والتصدي بكل حسم وقوة لجميع الأكاذيب والإشاعات والسموم التي تبثها منصات السوشيال ميديا والآلة الإعلامية لجماعة الاخوان الإرهابية، وجميع التنظيمات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة ضد الدولة المصرية.

وأكد حسب الله لشباب الأمانة المركزية بالحزب أنه وجميع قيادات الحزب يثقون ثقة كاملة وبلا حدود في قدرة شباب الحزب على القيام بهذه المهمة وتحقيق النجاح فيها، مشددا على تقديم جميع أنواع الدعم من الحزب لأمانة الشباب للقيام بدورها على أكمل وجه.