​"بحوث الإلكترونيات" يوقع اتفاقية مع "معهد شنغهاي" لإنشاء غرف نظيفة

كتبت- داليا شبل:

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد ومعهد شنغهاي للأنظمة الميكرومترية وتكنولوجيا المعلومات SIMIT.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، أوضح التقرير أن الاتفاقية تهدف إلى وضع آليات للتعاون في مجال إنشاء الغرف النظيفة ونقل التكنولوجيا، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها رئيس معهد بحوث الإلكترونيات لمدينة شنغهاي العلمية وأهم مراكز الأبحاث بها.

وأشار التقرير إلى زيارة رئيس معهد بحوث الإلكترونيات لمعهد شنغهاي لتكنولوجيا البحوث الصناعية SITRI حيث تم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات بشأن التفاوض مع المعهد لتقديم الاستشارات في مجال إنشاء وتشغيل وإدارة الغرفة النظيفة المقرر إنشاؤها بمعهد بحوث الإلكترونيات، والتعاون في دعم نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبراء، والتدريب المستمر، فضلًا عن زيارة المركز القومي لابتكار المستشعر الذكي، حيث تم تفقد مركز الابتكارات والحاضنات التكنولوجية؛ لدراسة تطبيق الرؤية التنموية للتكنولوجيات الجديدة لبرنامج الحاضنة "طريق" التي يتبناها معهد بحوث الإلكترونيات.