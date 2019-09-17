اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين "المعاصر والتجريبي" والهيئة العربية للمسرح

القاهرة- (مصراوي):

تعقد إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، اليوم الثلاثاء، لقاءً مع الكاتب إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، في المجلس الأعلى للثقافة لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك.

وقال الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان - في تصريح، إن البروتوكول يهدف إلى تدشين مشروع خزانة الذاكرة الذي تتبناه الهيئة، والتي توثق من خلاله المهرجانات المهمة، وتاريخ النشاط المسرحي بالوطن العربي.

وأضاف مهران أن البروتوكول هو مكمل لاتفاقية التعاون بين الهيئة والمهرجان الموقعة منذ 3 سنوات، والتي أسفرت عن عدة ورش تدريبية في عدة مجالات مسرحية تمت خلال الدورة الحالية والماضية من عمر المهرجان.