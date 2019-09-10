حدث ليلاً| تطورات وفاة العالم النووي المصري.. وتفاصيل رحيل محافظ الإسماعيلية

(مصراوي):

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- "مكالمة مُسربة واستقالة غير رسمية".. ماذا يحدث داخل ديوان محافظة الإسماعيلية؟

قال مصدر مسئول بديوان عام الإسماعيلية، إن اللواء حمدي عثمان محافظ المدينة، غادر مكتبه بديوان عام المحافظة، في حين تواترت أنباء حول استقالته.

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- لوقاية الطلاب من الإصابة بكم هائل من الأمراض.. هاني الناظر ينصح أولياء الأمور

كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، عن بعض النصائح التي يجب التزام أولياء الأمور بها تجاه أبنائهم الطلبة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

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- هدم "ملهى ليلي" يثير أزمة في بورسعيد "القصة الكاملة" - بالصور

حالة من الجدل وردود الفعل المتباينة سادت بين أهالي وأوساط متعددة في محافظة بورسعيد، بعد عملية هدم عقار "سيسيل" الشهير بالمدينة الساحلية، الذي سمي بذلك نسبة إلى ملهى ليلي لبيع الخمور .

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- متحدث الرئاسة: السيسي وجَّه بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري وتطوير العامل البشري

قال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط؛ لاستعراض خطة الحكومة للإصلاح الشامل في الجهاز الإداري للدولة.

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- احترس.. "الجوكر" يخترق جوجل بلاي ويهاجم الآلاف

اكتشف باحث في مجال أمن المعلومات، تطبيقًا خبيثًا جديدًا، يحمل اسم "الجوكر"، على متجر "جوجل بلاي" وتحديدًا على 24 تطبيقًا في المتجر، بحسب "سكاي نيوز".

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- مدبولي لوفد البنك الأوروبي: وفرنا 4 ملايين فرصة عمل في 5 سنوات

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفد مجلس مديري البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

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- سفير مصر بالمغرب: نتيجة التحاليل المعمقة لجثمان العالم النووي تصدر بعد أسبوع

قال أشرف إبراهيم، السفير المصري في المغرب، إن نتيجة التحاليل المعمقة بعد تشريح جثمان العالم المصري أبو بكر إبراهيم والتي تمت بناء على أمر من النيابة العامة المغربية، ستصدر بعد أسبوع.

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- الزهيري: 100 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في الاقتصاد القومي

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنه لولا وجود التأمين بقوة وشركات التأمين لديها ملاءة مالية وتستطيع سداد تعويضاتها والتزاماتها.

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- وكالة: مصر تسعى لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

قالت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، إن وزير الخارجية سامح شكري أكد أن مصر تبذل جهودا من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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- فرار مئات الأشخاص من منازلهم بسبب حرائق غابات في أستراليا

ذكرت هيئة الإطفاء في ولاية كوينزلاند الأسترالية، صباح اليوم الثلاثاء، أن مئات الأشخاص اضطروا للفرار من منازلهم على ساحل الولاية ليلًا، مع خروج 68 حريق غابات عن السيطرة لليوم الخامس.

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- داعش يعود إلى الرقّة على أكتاف ظُلم "قسد" (حوار)

في بدايات عام 2014 سقطت مدينة الرقة شمالي سوريا في يد تنظيم داعش الإرهابي، ليبدأ على مدار ثلاث سنوات في ارتكاب الفظائع التي تتراوح من قطع الرؤوس إلى الرجم والجلد والسجن.

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- صفعة جديدة لجونسون والعموم البريطاني يرفض انتخابات مبكرة

رفض البرلمان البريطاني، طلبًا من رئيس الوزراء بوريس جونسون، لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

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- كوريا الشمالية تطلق مقذوفات "مجهولة" باتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية، مقذوفات لم تحدد طبيعتها، باتجاه بحر الشرق، المعروف أيضًا باسم بحر اليابان، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء، صباح اليوم الثلاثاء، عن بيان لقيادة هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي.

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- شرطي أطلق النار على طفليه وزوجته ثم انتحر.. تفاصيل حادث هولندا المأساوي

كشفت الشرطة الهولندية تفاصيل حادث إطلاق النار في مدينة دوردريخت، حيث أشارت إلى أن الضحايا هما طفلين في الثامنة والثانية عشر ووالدهما، فيما الأم في حالة حرجة.

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- ترامب: محادثات السلام مع طالبان أصبحت "ميتة"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن محادثات السلام مع حركة طالبان الأفغانية أصبحت "ميتة"، وذلك بعد أن أسفر تفجير وقع في كابول عن مقتل 12 شخصا، من بينهم جندي أمريكي.

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