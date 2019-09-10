نشاط الرئيس وقبول الأطفال من سن 5 سنوات في المدارس.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف "الأهرام" والأخبار" والجمهورية" نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعته لخطة الإصلاح الإداري وأداء جهاز المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى موافقة وزير التربية والتعليم على قبول جميع الأطفال من هم في سن الخمس سنوات أو تجاوزوها بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات.

وأبرزت الصحف توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بأهمية تنفيذ خطة الإصلاح الإداري للدولة على أساس رؤية شاملة تشمل تحفيز العناصر البشرية المتميزة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وفقًا للصحف، أن الرئيس أطلع خلال الاجتماع على تطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة، ومستجدات تنفيذ خطة تطوير بنك الاستثمار القومي، ووجّه بأن يتم إيلاء الإصلاح الإداري والمؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء أهميته البالغة في الارتقاء بمستوي الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما اهتمت جريدة "الأخبار" بزيارة وزير الخارجية إلى السودان، وقالت إن وزير الخارجية سامح شكري نقل رسالة دعم للسودان من الرئيس السيسي إلى أخيه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني.

وأكد شكري حرص مصر على عودة السودان لدورها الطبيعي في محيطها الإقليمي والعربي والأفريقي، مُقدمًا التهنئة على تشكيل الحكومة السودانية الجديدة وفقاً للوثيقة الدستورية، وصدورقرار رفع تعليق عضوية السودان داخل الاتحاد الأفريقي.

أما جريدة "الجمهورية " فاهتمت بموافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قبول جميع الأطفال من هم في سن الخمس سنوات أو تجاوزوها بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، حرصًا من الوزارة على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

وأبرزت الصحيفة بيان الوزارة التي أكدت خلاله أن قطاع التعليم العام وجه خطابًا إلى مديري المديريات التعليمية بأخذ كافة التدابير لتجهيز القاعات اللازمة لاستيعاب جميع الأطفال من الفئة العمرية، وعرض بعض المقترحات والحلول الممكن أن توفرها المديريات التعليمية على المحافظين لإبداء ما يرونه مناسبًا في هذا الشأن.

وأشار البيان إلى أن هذه المقترحات تتضمن حصر واستغلال الفراغات داخل كل مدرسة رسمية لغات ومتميزة،

وحصر الفراغات داخل المدارس الرسمية الحكومية (فصول ملحقة)، واستخدام الفراغات داخل المدرسة الإعدادية بنات والثانوية بنات (فصول ملحقة)، بالإضافة إلى زيادة الكثافة بالقاعات الدراسية، وأي بديل آخر شريطة التوافق مع النظام الجديد للتعليم.​