تخفيضات تصل لـ30%.. وزير التموين يفتتح معرض "أهلاً مدارس"
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كتب- محمد سامي:
تصوير- هاني رجب:
افتتح وزير التموين والتجار ة الداخلية، معرض "أهلاً مدارس"، اليوم الأحد، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر.
ومن المقرر، افتتاح المعرض، أمام الجمهور، صباح غدٍ الاثنين، الموافق 2 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساء.
ويتضمن المعرض جميع مستلزمات المدارس من شنط وأقلام وكراسات وملابس زي المدرسي والأحذية والشنط - جميع الأدوات المدرسية والمكتبية - السلع الغذائية الأساسية للطلاب - أدوات التربية الفنية والتربية الرياضية - الكتب التعليمية - أدوات الاستخدام الشخصي للتلاميذ والطلبة، كل إحتياجات الطالب والمعلم والمدرسة والمراكز التعليمية، بأسعار مخفضة تصل إلى ٣٠ %.
وتقل الأسعار عن الأسواق وتصل لسعر الجملة، لمساعدة كل المصرين فى توفير احتياجات العام الدراسي الجديد، بدعم ورعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالقاهرة.
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