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    تخفيضات تصل لـ30%.. وزير التموين يفتتح معرض "أهلاً مدارس"

    06:55 م الأحد 01 سبتمبر 2019
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    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
    • عرض 22 صورة
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    كتب- محمد سامي:

    تصوير- هاني رجب:

    افتتح وزير التموين والتجار ة الداخلية، معرض "أهلاً مدارس"، اليوم الأحد، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر.

    ومن المقرر، افتتاح المعرض، أمام الجمهور، صباح غدٍ الاثنين، الموافق 2 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساء.

    ويتضمن المعرض جميع مستلزمات المدارس من شنط وأقلام وكراسات وملابس زي المدرسي والأحذية والشنط - جميع الأدوات المدرسية والمكتبية - السلع الغذائية الأساسية للطلاب - أدوات التربية الفنية والتربية الرياضية - الكتب التعليمية - أدوات الاستخدام الشخصي للتلاميذ والطلبة، كل إحتياجات الطالب والمعلم والمدرسة والمراكز التعليمية، بأسعار مخفضة تصل إلى ٣٠ %.

    وتقل الأسعار عن الأسواق وتصل لسعر الجملة، لمساعدة كل المصرين فى توفير احتياجات العام الدراسي الجديد، بدعم ورعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالقاهرة.

    معرض أهلاً مدارس وزير التموين تخفيضات المشروعات الصغيرة مستلزمات المدارس

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