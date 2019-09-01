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    فرقة "قصر الغوري" للموسيقى العربية تشدوا بمناسبة العام الهجري الجديد

    07:22 م الأحد 01 سبتمبر 2019
    فرقة "قصر الغوري" للموسيقى العربية تشدوا بمناسبة العام الهجري الجديد

    بيت السحيمي

    القاهرة- (أ ش أ):

    ينظم مركز إبداع "بيت السحيمي" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، حفلا فنيا لفرقة "قصر الغوري" للموسيقى العربية، في السابعة مساء غد الإثنين؛ بمناسبة بدء العام الهجري الجديد.

    يتضمن برنامج الحفل عددًا من الأغنيات ذات الطابع الديني منها " طلع البدر علينا " ، "كم ناشد المختار ربه"، "محمد نبينا"، "مكه يا أم القرى"،"صلو على طه الرسول"،"رسول الله يا طه"، وبعض من أبيات بوردة البوصيرى.

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    Asha
    بيت السحيمي صندوق التنمية الثقافية العام الهجري الجديد الهيئة العامة لقصور الثقافة رأس السنة الهجرية
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