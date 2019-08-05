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    أول تعليق من السيسي على انفجار المعهد القومي للأورام

    03:44 م الإثنين 05 أغسطس 2019
    أول تعليق من السيسي على انفجار المعهد القومي للأورام

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد عبدالناصر:

    تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازى للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة قصر العينى مساء أمس الأحد.

    وكتب الرئيس عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك": أتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم

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    السيسي انفجار معهد الأورام المعهد القومي للأورام

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