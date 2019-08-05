"ننعى الضحايا".. ردود فعل برلمانية بشأن حادث انفجار معهد الأورام

كتب- أحمد علي:

تتابعت ردود أفعال النواب بالبيانات وحسب حيال حادث معهد الأورام، الذي حدث أمس، وأسفر عن عدد من الضحايا ما بين قتلى ومصابين، وسارعوا في تقديم النعي عبر |إيميلات صحفية وحسب، حتى الآن.

وفي هذا الصدد قدم النائب عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب عزائه لأسر الضحايا بحادث معهد الأورام، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتعافى المصابون سريعا، مؤكدا أن الزيارة السريعة والعاجلة من رئيس جامعة القاهرة وقيادات الجامعة طمأنت المرضى وأهاليهم.

وأشاد النائب عبد الرحيم علي، في بيان اليوم، بسرعة تحرك جميع أجهزة الدولة التنفيذية في إدارة أزمة حادث معهد الأورام، خاصة وزارات الصحة والداخلية والإدارة المحلية، إضافة إلى التحرك العاجل من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وقيادات الجامعة وتواجدهم بمقر الحادث بعد وقوعه بدقائق.

وتابع أن مصر أصبحت لديها القدرة والكفاءة فى التعامل فى إدارة الأزمات بكل احترافية ومهنية، متقدما بالعزاء لشهداء هذا الحادث، وأن يسكنهم الله فسيح جناته.

كذلك نعى خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضحايا حادث معهد الأورام، مقدما خالص التعازي لأهالي الضحايا، وداعيا الله للمصابين بالشفاء العاجل.

وأوضح مشهور أنه بالرغم من جهود الرئيسي عبد الفتاح السيسي ومن خلفه الحكومة المصرية للتصدي للفساد بكل أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، والسعي إلى ميكنة كافة التعاملات، والتحول لرقمي للسيطرة على الفساد وتعزيز الشفافية، إلا أن الأمر يجب أن ينبع من داخل المواطن نفسه، من أجله ومن أجل المجتمع ككل.

وأضاف أن الحادث يضاف إلى سلسلة الكوارث المترتبة على فساد العنصر البشري، حيث نتج عن اندفاع سائق بسرعة جنونية بسيارته عكس الاتجاه، وهو ما يعتبر جريمة في هذه الحالة، نتج عنها عشرات الضحايا. وطالب النائب بتشديد الرقابة المرورية تجنبا لمزيد الحوادث والضحايا، موضحا ان الحادث كان على وشك تدمير صرح طبي مهم، وتعريض حياة مرضاه للخطر.

النعي ذاته قدمه النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قائلا: أنعي ببالغ الأسى والحزن ضحايا حادث حريق معهد الأورام، داعيًا المولى عز وجل أن يرحم الضحايا وأن يدخلهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وقال بركات، لقد رأينا كيف يمكن لتصرف غير مسئول من أحد السائقين أن يتسبب بكارثة بالمعنى الحقيقي للكلمة، وأن يمسي شعبًا كاملا حزينا على ضحايا لا ذنب لهم بسبب عنصر بشري فاسد غير مسئول.

وأضاف أن الأضرار الناتجة عن الحادث كبيرة، لا تتمثل فقط في ضحايا الحادث من المتوفيين والمصابين، بل أيضا نتج عنها أضرار مادية وكذلك مخاطرة المرضى بمعهد الأورام و نقلهم الى مكان أخر، وهو ما شكل خطورة على حياتهم.

من جانبه أعرب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ببيان صحفي عن حزنه الشديد جراء حادث الذي وقع بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، وتوجه بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء للمصابين.

وقال زين الدين إن ما خلفه الحادث نتيجة مخالفة مرورية يعتبر جريمة نتجت عن شخص متهور وغير مسئول، وخلف وراءه عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين والخسائرالمادية، بالاضافة لحالة الذعر بين ساكني المنطقة والمارة والمرضى بمعهد الاورام الملاصق للحادث.

وأكد زين الدين أن السير عكس الاتجاه يعد من أخطر المخالفات المرورية على الإطلاق، وذلك لأن المخالف يعرض حياته وحياة الآخرين لمخاطر تصل إلى الموت، كما حدث بالأمس، متابعا:" نحن بالفعل نفتقد للثقافة المرورية ولابد من تغيير سلوكياتنا لصالح المجتمع والفرد".

كان انفجار وقع ليلة أمس الأحد 4 أغسطس، ما أسفر عن مصرع 19 مواطنا وإصابة 30 آخرين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة.

وبحسب معلومات أمنية أولية، فإن الانفجار وقع إثر اصطدام سيارة ملاكي مسرعة تسير عكس الاتجاه بـ3 سيارات أخرى بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.