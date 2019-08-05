برلمانية: اعتبار المقررات العسكرية مواد نجاح ورسوب يعزز الانتماء

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشادت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تطوير منظومة التعليم الفني والارتقاء بمدارسها، التي اعتبر من خلالها المقررات العسكرية مواد نجاح ورسوب، ويدرسها ضباط من رجال الدفاع المدني.

وأردفت منير في بيان، اليوم، أن هذه التكليفات ستخلق جيلا جديدا من الشباب يعي معنى الوطنية والكرامة، وخلق حالة من الانضباط والانتماء الوطني.

وأضافت عضو البرلمان، أن أول خطوة على الطرق الصحيح ما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من عقد بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع؛ بهدف استغلال السنة الأولى بمدارس التعليم الفني كفترة تأسيس عسكري للطلاب.

وطالبت منير بالاستعداد لذلك من خلال ضرورة توفير التجهيزات اللازمة لذلك بالمدارس المختارة من أرض الطابور، وأعلام الجمهورية، ومكاتب إدارية، وحجرات للتدريب بها مساعدات ووسائل التدريب من شاشات العرض، وأجهزة الصوت، وأجهزة الكمبيوتر، وتأمين إنشاءات المدرسة من أسوار وبوابات.