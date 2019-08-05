برلماني أفريقي: لقاؤنا على أرض مصر لحظة مثمرة لتفعيل التعاون السياسي والثقافي

كتب-أحمد علي:

قال رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية التابعة للبرلمان الإفريقي عبده بكار كون صديقي، إن لقاء البرلمانيين الأفارقة على أرض مصر لحظة مثمرة لتفعيل التعاون السياسي والثقافي ما بين الشعوب الإفريقية .

وأضاف صديقي- خلال ترأسه الجلسة الثانية لاجتماعات لجنة التعاون والعلاقات الدولية التابعة للبرلمان الإفريقي اليوم الاثنين، بقاعة 25 يناير فى مقر مجلس النواب- أننا الآن فى القاهرة ونشكر النائب حاتم باشات على الجهود التي بذلها لاستضافة اجتماعات اللجنة خارج المقر فى مصر وهذا أمر مهم بالنسبة للجنة وللبرلمان الإفريقي.

وأكد سعي اللجنة إلى تفعيل عملها للاطلاع بدورها فى دعم التعاون مابين الشعوب الإفريقية، والعمل من أجل تغطية جميع الملفات المطروحة على جدول الأعمال ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بوصفها مسألة فى غاية الأهمية؛ مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات وتكليف عدد من النواب لمتابعتها ورفع تقرير بتنفيذها إلى أمانة اللجنة.

ولفت إلى أهمية ملف الهجرة والنزوح فى إفريقيا وأن تكون التوصيات لها برنامج تنفيذي لتطبيقها على أرض الواقع، قائلًا: إننا نعرض تقريرًا عن حالة اللاجئين الأفارقة فى مصر، مؤكدًا أن اللجنة لم تواجه أي مشكلة مع الالتزام بالقانون والتشريعات المصرية.

وأشار صديقي إلى اعتماد تقرير البحث والمراجعة عقب إقرار جدول الأعمال لاجتماعات اللجنة، وإعلان اعتذار أعضاء البرلمان الإفريقي عن دول الجابون وتشاد وموزمبيق والجابون عن اجتماعات اللجنة، وطلب رئيس الجلسة من الحضور الوقوف دقيقة لصلاة" التأمل" فى مستهل الاجتماع، والوقوف دقيقة حداد على وفاة أحد أعضاء البرلمان الإفريقي فى الجلسة الأولى الافتتاحية للاجتماعات.

ولفت صديقي إلى أن اللجنة الفرعية الخاصة بالانتخابات المعنية بتقديم رؤية لشفافية الانتخابات الإفريقية جرى حلها؛ وقال: إننا حصلنا على مقاعد للتمثيل فى مراقبة الانتخابات ونطلب إرسال جدول الانتخابات التى ستجري خلال عام ٢٠١٩ من أجل حضور أعضاء اللجنة.

وأكد أهمية معرفة المبالغ المخصصة للجنة كميزانية للتخطيط لبرنامج عملها، قائلًا: إننا طلبنا من الأمانة العامة للبرلمان الإفريقي معرفة حجم الميزانية، ونجري اتصالات مع كل من بنين والجزائر فنحن لانستطيع الحضور إلى أي دولة دون موافقتها على مشاركتنا لمراقبة الانتخابات، ونحن كلجنة لانستطيع مخاطبة الدول بل مخاطبة النائب الممثل للدولة المعنية وتحقيق التوازن مابين الإقاليم فى البرلمان الإفريقي.

وطالبت ممثل بوركينا فاسو عضو البرلمان الإفريقي بالتعجيل بلجنة تقصى حقائق من أجل التوصل لحل الأزمة ومواجهة الإرهاب وآثاره فى بلدها.