بالتعاون مع "الهجرة".. برنامج جديد للمصريين بالخارج على التلفزيون المصري

كتب – أسامة عبدالكريم:

انطلقت اليوم أولى حلقات البرنامج الجديد "الجيل الثاني" علي قناة النيل الثقافية، بالتعاون بين التلفزيون المصري ووزارة الهجرة.

وقال مها سالم، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة لمصراوي، إن البرنامج نافذة جديدة يطل منها أبناء المصريين بالخارج على بلدهم، لترسخ الهوية وزيادة ربطهم بالوطن.

وأضافت أن البرنامج يستهدف أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج، وربطهم بوطنهم والاستفادة من تجاربهم بالخارج.