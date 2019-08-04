  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى الطقس أسعار الذهب فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد أزمة مضيق هرمز

    ننشر عناوين شوادر اللحوم والسلع التابعة للتموين قبل عيد الأضحى

    12:19 ص الأحد 04 أغسطس 2019
    ننشر عناوين شوادر اللحوم والسلع التابعة للتموين قبل عيد الأضحى

    اللحوم

    كتب - محمد سامي:

    أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، إنشاء 71 شادر لحوم بجانب منافد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير منتجات اللحوم، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

    وحصل مصراوي على عناوين الشوادر التي أعلنت عنها الوزارة لبيع اللحوم والسلع قبل عيد الأضحى.

    وتأتي محافظة القاهرة في مقدمة المحافظات التي سيتم فيها إنشاء شوادر بإقامة 21 شادرًا منهم شادرين تابعين للشركة المصرية لتجارة الجملة بمنطقة هايبر الطيران ومدينة السلام، و13 تابعين لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و5 شوادر تابعين لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية.

    وقال الوزير، إن الوزارة تطرح اللحوم البرازيلي الطازج بسعر 110 جنيهات والسوداني الطازج بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة المستوردة بسعر 60 جنيها للكيلو واللحوم البلدية الطازجة بسعر 110 جنيهات، واللحوم الضأن السودانية المبردة بسعر 95 جنيها للكيلو، والخراف الحية بسعر 62 جنيها للكيلو القائم، والدواجن بسعر 37 جنيها للكيلو.

    وأكد الوزير، أنه سيتم إتاحة كميات أكبر لاستيعاب التوزيع المطلوب، متابعا: "الأسعار كما وعدناكم لم ترتفع عن العام الماضي".
    67566490_745590095895123_3343046743267737600_n67651432_400536357237534_1459495608770363392_n67881995_466601867452426_6528668482572124160_n

    اللحوم وزير التموين وزارة التموين السلع الغذائية الشركة القابضة للصناعات الغذائية

    الخبر التالى:

    الاثنين.. وزير الأوقاف يعقد اجتماعا تحضيرياً لمؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان