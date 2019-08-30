  • عاجل:آخر تطورات تعرض عمرو زكي لحادث في الساحل (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو زكي مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    الاثنين.. افتتاح منفذ جديد لهيئة الكتاب ببني سويف

    03:06 م الجمعة 30 أغسطس 2019
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة

    كتب - محمد عاطف:

    تفتتح الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة، الإثنين المقبل، منفذ بيع دائم للهيئة بكلية الآداب بجامعة بني سويف، وذلك في إطار خطة الوزارة لوصول الخدمات الثقافية إلى جميع محافظات مصر.

    وذكرت الهيئة ، في بيان اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة جاءت نتيجة التعاون بين وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة برئاسة دكتور هيثم الحاج علي

    وبين جامعة بني سويف برئاسة الأستاذ الدكتور منصور حسن.

    ويضم الفرع الجديد جميع إصدارات الهيئة الحديثة من شتى الفروع الأدبية والتاريخية والفنية والسياسية ،وكذلك كتب مكتبة الأسرة بأحدث إصداراتها فى سلاسلها المختلفة.

    وقرر الدكتور هيثم الحاج علي تقديم خصم على الكتب، حرصا من الهيئة على وصول الكتاب للطلاب من أبناء محافظة بني سويف.

    هيئة الكتاب ببني سويف بني سويف الهيئة العامة للكتاب وزارة الثقافة جامعة بني سويف

    الخبر التالى:

    "100 مليون صحة" تُحذر من ترك الأطفال أمام التلفزيون لفترة طويلة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان