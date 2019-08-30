"100 مليون صحة" تُحذر من ترك الأطفال أمام التلفزيون لفترة طويلة

كتب - أحمد جمعة:

حذرت حملة "100 مليون صحة"، من قلة حركة الأطفال وتركهم لفترة طويلة أمام التلفزيون.

وقال الحملة في منشور توعوي لها، اليوم الجمعة: "قلة حركة طفلك والفُرجة على التليفزيون لفترة طويلة ممكن يأثروا على صحته بشكل سلبي، لأنها ممكن تصيبة بالسمنة اللي بدورها هتسببله أمراض خطيرة وتهدد صحته، وتأثر كمان على تركيزه وذاكرته وقدرته على التعلم".

ووجهت رسالة للأمهات: "عشان كده متحاوليش تتهاوني فى صحة ابنك وابعديه عن أي عادات غير صحية".

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