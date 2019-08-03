"ضرب أدى لنزيف في المخ ".. أول تحرك من "قومي الطفولة" بعد تعذيب طفلة بدمياط

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، التقدم ببلاغ إلى النائب العام لاتخاذ اللازم في واقعة تعرض طفلة للتعذيب على يد زوجة أبيها في محافظة دمياط.

وقالت العشماوي، في بيان، اليوم السبت، إن المجلس القومي للطفولة والأمومة تلقى بلاغًا من خلال خط نجدة الطفل على الرقم 16000 يفيد بتعرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات للتعذيب على يد زوجة أبيها بداعي عدم تنظيفها للمطبخ بشكل لائق.

وأوضحت أمين عام المجلس، أنه فور تلقي البلاغ الذي حمل رقم 158548، تم إحالته إلى لجنة الحماية العامة بدمياط لبحث الحالة ودراستها وإعداد تقرير بشأنها ورفع الخطر عن الطفلة، مشيرة إلى انتقال لجنة إلى المستشفى ومقابلة الطفلة.

وتابعت عزة العشماوي: "اللجنة المُكلفة أفادت بأن الطفلة في حالة صحية سيئة من آثار الاعتداء عليها، حيث تبين أنها تعاني من نزيف في المخ وكدمات في الظهر والرقبة والرأس؛ نتيجة تعدي زوجة الأب عليها بالضرب بسلك كهربائي وحزام جلد، وتقييدها من رقبتها وحرقها بنصل سكين ملتهبة".

وأضافت أنه تبين انفصال أم الطفلة عن الأب، وأن الطفلة كانت تقيم لدى الجد للأب وتم منعها من زيارته فبل عدة أشهر، حتى انتهزت الطفلة فرصة عدم وجود أحد بالمنزل بعد الاعتداء عليها وهربت إلى منزل الجد وهي في حالة سيئة، مما دعا الجد إلى التوجه لقسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، أسفر عن القبض على الأب وزوجته وحبسهما على ذمة التحقيقات.

وأكدت العشماوي، أنه تحرر عن الواقعة المحضر رقم 13117 لسنة 2019 جنح دمياط، ضد زوجة الأب لما تشكله الواقعة من إساءة لحقوق وكرامة الطفلة وتعريض للخطر وفقًا لقانون الطفل المصري، مضيفة أن المجلس تابع الإجراءات المقررة وفقًا للمادة 99 مكرر من قانون الطفل، بإخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر ونقلها لمكان آمن.

كما أكدت تقديم كافة سبل الدعم للطفلة من إجراءات قانونية أو دعم نفسي وطبي لحمايتها، وضمان سلامتها وتحقيق مصلحتها.