ضمن "حياة كريمة" .. مستقبل وطن يقيم معرضًا تموينيًا بتخفيض 50% في السويس

كتبت- ميرا إبراهيم:

أقام حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، معرضًا لبيع السلع التموينية بنسبة تخفيض تصل إلى 50% في حي الأربعين بالسويس، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية التي ينتهجها الحزب لرفع العناء عن كاهل المواطن السويسي ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أحمد خشانة، أمين عام مستقبل وطن بالسويس، في بيان، اليوم السبت، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات الحزب لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين والتي بدأت من خلال توفير السلع الغذائية المناسبة.

وأضاف خشانة، أن المبادرة لاقت إشادة من جميع مواطني السويس والذين أكدوا أن أسعار السلع التي وفرها الحزب أقل من بكثير مقارنة بأسعارها بالأسواق، مطالبين بمد فترة المبادرة مع الحرص على تكرارها من وقت لأخر لتوفير احتياجات المواطنين من السلع التموينية بالأسعار المناسبة مع الحفاظ على جودتها.