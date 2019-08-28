محافظ الجيزة: خطة عاجلة لتطوير المناطق غير المخططة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات

كتب- أسامة عبدالكريم:

أكد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد أن المحافظة تستهدف تنفيذ خطة عاجلة للقضاء على المناطق غير المخططة وتطويرها خلال 3 سنوات، وذلك بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات فى ظل الدعم الذى يقدمه الصندوق لتطوير العشوائيات بالمحافظة.

جاء ذلك في تصريحات للمحافظ عقب لقاء الذي عقده اليوم مع المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية المهندس خالد صديق لبحث التعاون في مجال تطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز - خلال اللقاء - بحصر كافة المناطق غير المخططة التي بحاجة إلى تطوير وتحديد الاحتياجات اللازمة بتلك المناطق لتوقيع اتفاقية تعاون مع الصندوق والبدء فى تطويرها .

وأشار المحافظ إلى تشكيل لجنة لمتابعة أعمال حصر المناطق غير المخططة والاحتياجات اللازمة لها، مؤكداً أن أعمال التطوير تشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة وتركيب "بلاط إنترلوك" بالشوارع وطلاء العقارات وإضفاء المظهر الجمالى على المناطق .

وأشار الى أنه تم الاتفاق مع الصندوق للبدء في إنشاء سوق حضارى لإستيعاب الباعة الجائلين بمركز العياط وذلك بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات إضافه إلى إنه تم الإتفاق مع وزارة الموارد المائية والرى لتطوير سوق البدرشين.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر مع الصندوق في إنشاء مساكن حضارية لسكان عشش السودان بالدقى بالإضافة إلى تطوير 6 مناطق غير مخططة بأحياء الهرم وشمال وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعمرانية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات أن محافظة الجيزة تعد من المحافظات ذات التنوع الكبير، وأن الصندوق يستهدف التعاون مع المحافظة لتطوير المناطق غير المخططة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية واستغلال الإمكانات المتاحة، لافتا إلى أنه سيتم البدء في الأعمال عقب توقيع الاتفاقيات مع محافظة الجيزة.

وأوضح أن خطة الصندوق هي القضاء على العمران غير المخطط بكافة المحافظات والبالغ نسبته 40% من مدن مصر خلال عشر سنوات.

حضر اللقاء الذى ترأسه محافظ الجيزة الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء الاحياء والمراكز والمدن ومسؤلى المرافق بالمحافظة وذلك لبحث سبل تطوبر المناطق غير المخططة بمحافظة الجيزة بالتعاون مع الصندوق.​