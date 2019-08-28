"مؤشر الفتوى": علماء الفلك يستطيعون تحديد الشهور العربية لمدة 100 عام

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور طارق أبو هشيمة، المشرف على المؤشر العالمي للفتوى، عن استطاعة "علماء ورجال الفلك" تحديد مطالع الشهور الهجرية لمدة 100 عام مقبلة، بالآليات والأجهزة الحديثة الخاصة بهم، مشيرا إلى عدم وجود تعارض إطلاقًا بين دار الإفتاء المصرية ورجال الفلك حول بدء الشهور الهجرية ورؤية الهلال.

وقال أبو هشيمة في تصريحات لمصراوي، اليوم، إن دار الإفتاء المصرية تستعين بآليات "معهد الفلك" ومجمع البحوث الفلكية وهيئة المساحة والرؤية البصرية لتحديد الأشهر الهجرية، موضحًا أن هناك اتفاقًا وتنسيقًا تامًّا بين الجهات المعنية، بشأن رؤية الهلال.

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة لرؤية الهلال تضم لجنة من "معهد البحوث الفلكية وهيئة المساحة وعلماء من دار الإفتاء"، وتعتمد على الرؤية البصرية والتلسكوبات الخاصة بالمساحة لتحديد جهة الرؤية، مؤكدًا أن الأمر يدار بصورة علمية للغاية.

وتابع: إن معهد الفلك ينشر بيان العام بالكامل وربما بيان الشهر، ما يجعل وجود خلط عند الناس وتبدأ الأقاويل في أن المعهد قال كلام والدار قالت كلام آخر مثلما حدث في شهر رمضان الماضي فهذا لا يعني وجود اختلاف أو تعارض إطلاقًا لأن الاعتماد هنا يكون على الرؤية البصرية، والرؤية البصرية تعتمد على الرؤية الشرعية والأحاديث النبوية مثلما قال صلى الله عليه وسلم "صوما لرؤيته وأفطروا لرؤيته" والمعيار هنا لرجال الشرع.