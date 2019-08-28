"فتح الممرات".. تفاصيل حملة إزالة الإشغالات بـ"الشانزليزية" في مارينا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس حاتم محمود، رئيس جهاز القرى السياحية، شنُ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمحال التجارية والكافيتريات المخالفة بأسواق منطقة الشانزليزية (سوق المنطقة 7 - سوق المنطقة ١٥)، بمركز مارينا السياحى، تحت إشراف المهندس محمد خليل، نائب رئيس الجهاز، وبالتعاون مع شرطة التعمير بقطاع غرب الدلتا، وقسم شرطة التعمير بالساحل الشمالي، وشركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية.

وقال رئيس الجهاز، في بيان اليوم، إنه الحملة رفعت الإشغالات المخالفة بالمنطقة، وفتحت ممرات المشاة وإزالة السوق العشوائية بالمنطقة السابعة، وراجعت إجراءات الحماية المدنية، واشتراطات جهاز شئون البيئة، فيما يخص تشغيل المحال التجارية، وكذا إزالة اللافتات المخالفة.

وأضاف رئيس الجهاز: يأتي ذلك حرصًا من جهاز القرى السياحية علي تنظيم الأسواق التجارية ورفع الإشغالات المخالفة، وضمن خطة تطوير المنطقة، وفي إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمنع المظاهر العشوائية بالمدن الجديدة، مشيراً إلى أنه تتم المتابعة الدورية للحفاظ على المظهر الجمالي للقرى السياحية بوجه عام.