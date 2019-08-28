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    وزير الكهرباء يبحث الانتهاء من تصنيع 27 مليون عداد

    11:27 ص الأربعاء 28 أغسطس 2019
    وزير الكهرباء يبحث الانتهاء من تصنيع 27 مليون عداد

    عدادات الكهرباء

    كتب- محمد صلاح:

    اجتمع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بعدد من الشركات المصنعة للعدادات "الهيئة العربية للتصنيع، السويدي، اسكرا، إليكتروميتر، جلوبال والمعصرة"، بحضور عدد من قيادات القطاع؛ لبحث سبل الانتهاء من تصنيع العدادت المطلوبة لشركات التوزيع على مستوى الجمهورية طبقاً للمواصفات المطلوبة.

    وحسب بيان، اليوم الأربعاء، أكد وزير الكهرباء، خلال اللقاء أهمية استخدام أحدث التكنولوجيات لتصنيع العدادات المطلوبة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية مع ضرورة الاهتمام بتسهيل عملية شحن الكروت لتحقيق التوافق مع التحول من الشبكة النمطية الحالية إلى شبكة ذكية .

    وشدد على ضرورة التعاون بين جميع الشركات المصنعة للعدادات؛ لأن حجم العمل كبير على شركة واحدة؛ لأن عدد العدادات المطلوب تغييرها تصل إلى حوالي 27 مليون عداد.

    يأتى هذا الإجتماع فى إطار تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل التحول من الشبكة النمطية الحالية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات.

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