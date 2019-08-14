تصل لـ8 آلاف جنيه.. تعرف على عقوبات قانون المرور الجديد

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كتب- محمد نصار:

تستهدف لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب -خلال دور الانعقاد الخامس والذي يبدأ أكتوبر المقبل- الموافقة على مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة بعد اكتمال مناقشة مواده البالغة 96 مادة، خلال دور الانعقاد الماضي.

ويتضمن مشروع قانون المرور الجديد مجموعة من العقوبات المشددة والتي تستهدف ردع المخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقررة والسير عكس الاتجاه.

حبس وسحب السيارة

حدد مشروع قانون المرور الجديد مجموعة من العقوبات التي تصل للحبس بالنسبة لقائد السيارة لفترات تتراوح بين "3 - 6" أشهر، إلى جانب سحب السيارة في عدة حالات منها:

- أن تكون السيارة بدون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم سحب السيارة وإحالة صاحبها للنيابة.

- إذا كان السائق يقود تحت تأثير المخدرات.

- إذا كانت تفتقد السيارة لشروط الأمان والسلامة.

غرامات مالية

يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من الغرامات المالية التي تقدر قيمتها وفقًا لنوع كل مخالفة يتم ارتكابها من السائقين، وقسم القانون المخالفات إلى 5 شرائح على النحو التالي:

- الشريحة الأولى: تتراوح الغرامة بين "100 - 200" جنيه.

- الشريحة الثانية: وتتراوح الغرامة بين "200 - 400" جنيه.

- الشريحة الثالثة: تتراوح الغرامة بين "400 - 1000" جنيه.

- الشريحة الرابعة: تتراوح الغرامة بين "2000 - 4000" جنيه.

- الشريحة الخامسة: تتراوح الغرامة بين "4000 - 8000" جنيه.