الأرصاد: موجة حارة جديدة تضرب البلاد غدًا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب أنحاء الجمهورية تتعرض لموجة حارة تستمر حتى غد الخميس، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بداية من يوم الجمعة المقبل.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن القاهرة والوجه البحري وبعض مناطق السواحل الشرقية ومدن الصعيد الأكثر تأثيرا بالموجة الحارة، لافتًا إلى أن درجات على القاهرة اليوم 39 وتصل غدا الخميس لـ41 درجة.

وتابع: متوسط درجات الحرارة على السواحل الشمالية 34 وحتى 36، وعلى مدن الصعيد من 41 وحتى 43 درجة، لافتًا إلى أنه بداية من يوم الجمعة المقبل من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة بمعدل درجتين.

وأكد مدير مركز التحاليل الجوية، أن معدلات نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة، وصلت إلى 90% درجة على السواحل الشمالية و80% على القاهرة والوجة البحري.

وأشار إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة تتسبب في ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر، خاصة على المناطق الشمالية، مطالبا سائقي السيارات بتوخى الحذر أثناء القيادة.