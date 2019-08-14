حديقة الحيوان تستقبل 37 ألف زائر اليوم

كتب- أحمد مسعد:

قال اللواء محمد رجائي، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إن الحديقة استقبلت ما يقرب من 37 ألف زائر منذ بدء ساعات العمل الرسمية في الصباح الباكر، وحتى الآن، برابع أيام عيد الأضحى.

وأضاف "رجائي" في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن عروض "الكبش والكلاب البرية والذئاب والغزال والثعابين" لاقت استحسان الجمهور، مشيرا إلى أن العمل مستمر حتى الخامسة مساء.

ولفت مدير حديقة الحيوان، إلى أنه تم رصد محاولة لإدخال بوتاجاز صغير للحديقة وتم منعه، مشددًا على المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات.

وتوقع مدير الحديقة، أن تتخطى الأعداد اليوم أكثر من 100 ألف زائر.