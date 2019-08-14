ضبط أدوية ومكملات غذائية مع راكب مصري بمطار شرم الشيخ

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوية والمكملات الغذائية، أخفاها راكب مصري فور وصوله من أكرانيا.

وأوضحت مصادر بمطار شرم الشيخ، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طائرة شركة ازور القادمة من أوكرانيا، اشتبه عمرو مبروك مأمور تفتيش الركاب في راكب مصري، وبالعرض على أيمن شملول مدير الجمرك كلف محمد الخولي مأمور الجمرك بتفتيش الحقائب وفتح العلب بداخلها، تبين وجود 168 عبوة من الأدوية والمكملات الغذائية ومخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر طارق خلف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على الراكب والعرض على النيابة؛ تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك.​