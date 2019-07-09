"زراعة النواب" توصي بحضور الوزراء لبحث مشكلات الفلاحين بالدقهلية

كتب- أحمد علي:

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بحضور وزراء الزراعة والري و قطاع الأعمال والمالية؛ لمناقشة تقرير اللجنة إلى محافظة الدقهلية مؤخرا لبحث بعض المشكلات المتعلقة بالزراعة والري والأسمدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة، لمناقشة تقرير اللجنة حول زيارتها لمحافظة الدقهلية التي تمت الشهر الماضي؛ لتفقد مشكلات قطاع الزراعة والري والأسمدة.

وفي البداية استعرض الشعيني، ملاحظات اللجنة حول زيارتها، وفي مقدمتها أزمة محطة الصرف بمنطقة قلابشو، والمطالبة بإنشاء محطة جديدة خارج زمام المحافظة، وتوسعة قناه الصرف بهاى وكذلك أزمة توقف خطوات تبطين ترعة ١٥ مايو، بالإضافة إلى عدم وصول المياه لنهايات لبعض الترع، ومعاناة المزارعين من غرامات الأرز.

وأضاف، أيضا ضمن الملاحظات، مشكلة شركة الدلتا للأسمدة، بسبب تكبدها خسائر نظرا لالتزامها بتوريد نسبة كبيرة من إنتاجها لوزارة الزراعة بأسعار مخفضة، وكذلك مشكلة عدم إصدار عقود نهائية للمزارعين بمنطقة حفير شهاب الدين، وكذلك أزمة انخفاض سعر توريد بنجر السكر.

وهنا استعرض الشعيني، تحربته الشخصية في زراعة البنجر في الصحراء، تحت إشراف شركة السكر، مشيرا إلى أنها كبدته خسائر، منتقدا سياسات الشركة في زيادة الإنتاج والتوسع في زيادة المساحات بما يهدف الى تقليل نسبة الاستيراد.