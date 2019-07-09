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    أسامة الشيخ: الإعلام الرياضي يواجه تحديات.. وعهد البرامج التحليلية انتهى

    03:15 م الثلاثاء 09 يوليه 2019
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    كتب- مصطفى علي:

    تصوير- هاني رجب:

    قال أسامة الشيخ الناقد الرياضي ورئيس قناة أون سبورت السابق، إن الإعلام الرياضي التليفزيوني يواجه تحديا كبيرا، خاصة من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الصحفي الرياضي مطالب بالتحقق من الشائعات التي تبثها تلك الوسائل التي تسببت في فوضى كبيرة.

    ولفت في كلمته بندوة "الاتجاهات الحديثة في عمل القنوات الرياضية في البطولات الكبرى" ضمن فعاليات ملتقى الإعلاميات الرياضيات العرب، إلى أن الصحفي الرياضي يواجه تحديا إذا كان يعمل في قناة لا تمتلك حقوق بث المباريات والبطولات بعكس القناة التي تمتلك تلك الحقوق فتكون مهمة العاملين بها أسهل.

    وتابع قائلا: "المشاهد مبقاش فاضي يشوف تحليل ومحدش بيسمع برامج الـ3 ساعات".​

    أسامة الشيخ قناة أون سبورت الإعلام الرياضي

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