المجلس القومي للمرأة يُشيد بنجاح مبادرة "2 كفاية"

كتبت - نور العمروسي:

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بالشكر والتقدير إلى وزارة التضامن على التعاون البناء القائم بين الجانبين ضمن مبادرة 2 كفاية لمواجهة الزيادة السكانية بين أسر تكافل.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي، بالجهود المتميزة التي تقوم بها وزيرة التضامن لإنجاح المبادرة والوصول إلى أكبر عدد من الأفراد ومتابعتها المستمرة لتنفيذ المبادرة بالمحافظات.

وأكدت أن المبادرة تهدف إلى نشر التوعية بخطورة القضية السكانية ورفع وعى الأسر المستفيدة بمفهوم الأسرة الصغيرة بإعتبارها واحدة من أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، مشيرة إلى أهمية التعاون من أجل مواجهة الزيادة السكانية.

وأوضحت "مرسي"، أن فروع المجلس بالمحافظات التي يتم تنفيذ المبادرة بها تقوم بدور هام في توعية الأفراد في القرى والنجوع والكفور بأهداف المبادرة ومميزاتها، وذلك من خلال تضمينها ضمن رسائل حملات طرق الأبواب وندوات التوعيه التي يتم تنفيذها بهذه المحافظات.

يشار إلى أن برنامج ما كفاية ينفذ على مستوى 10 محافظات وهى "البحيرة - الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان"، ويتم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية في المحافظات العشر الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة، إضافة لدور البرنامج في تنمية الكوادر البشرية العاملة في مجال تنظيم الأسرة.