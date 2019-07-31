انطلاق اليوم الثاني لمؤتمر كهنة الخليج الرابع بوادي النطرون

كتب- مصطفى علي:

استمرت لليوم الثاني على التوالي أعمال المؤتمر الرابع لكهنة الكنائس التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنطقة الخليج العربي والذي يقام بمركز لوجوس الباباوي بوادي النطرون.

وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني أعمال المؤتمر الذي يشارك فيه الآباء الكهنة وزوجاتهم صباح أمس.

يذكر أن المؤتمر - الذي يعد الرابع - يقام في هذا التوقيت من كل عام، على مدار ثلاثة أيام.