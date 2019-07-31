غدًا.. انطلاق صالون "أرابيسك" للفنون في شارع المعز

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كتب- محمد عاطف:

تنطلق مساء غد الخميس، فعاليات صالون "أرابيسك" للفنون التشكيلية والحرف التراثية في أروقة شارع المعز، بقاعة آرابيسك بجوار بيت الشاعر.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، يعرض الصالون مجموعة من الأعمال الفنية لطلاب كليات الفنون، تتنوع بين لوحات ومنحوتات ومشغولات نحاسية وخشبية، تحت إشراف وإدارة الفنان الدكتور إسلام مختار، وتستمر فعاليات المعرض ثلاثة أيام.

ويهدف صالون "أرابيسك" لنشر ثقافة الفن والجمال، ويهتم بالفنون التشكيلية، ويحاول الحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار، من خلال تدريب جيل من الفنانين المهتمين بالتراث على الحرف التي تتعرض للاندثار مثل أشغال المعادن "النقش والحفر والتفريغ والتقبيب واللحام والشفتشي"، وأشغال الخشب مثل "الخيط العربي، الأويمة، القشرة، التطعيم"، وأشغال الجبس المطعمة بالزجاج الملون والخزف والخيامية وأشغال الجلد.

كما يهتم بباقي مجالات الفنون التشكيلية لإحياء التراث الثقافي.

وعلى هامش الصالون تقام حفلات موسيقية لإحياء التراث الفني الموسيقي والتخت الشرقي، علاوة على صالون أدبي للمهتمين بالتراث الثقافي من شعر وأدب وفنون، وجميع أنشطة الصالون مجانية ومتاحة للجمهور.