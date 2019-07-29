محافظ كفر الشيخ: تجهيز 360 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، عن تجهيز 360 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى المساجد المنتشرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إنه جرى تحديد اثنين من الدعاة لكل ساحة أحدهما أساسيًا والآخر احتياطيًا، كما جرى التنبيه على ضرورة تواجد أئمة الساحات الأصليين والاحتياطيين، قبل صلاة العيد بساعة على الأقل وإشرافهم على الساحات تحت إشراف مديرية الأوقاف.

من جانبه لفت الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، إلى حظر استخدام أية ساحات غير المرخص لها لأداء صلاة العيد.