على 3 مراحل.. ننشر خطة "الري" لاستقبال فيضان النيل في أغسطس

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس حسين جلال، رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، إن وزارة الموارد المائية والري استعدت لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2019-2020، والتي تبدأ في أغسطس من كل عام، بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة لمنشآت السد وكذلك مفيضات الطوارئ والبوابات.

وأضاف "جلال" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن استقبال الفيضان يبدأ التجهيز للعام المائى بداية شهر مايو 2019، ويكون على 3 مراحل، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى هي تكثيف وصيانة عمل بوابات السد، والمرحلة الثانية التأكد من كفائتها بالتنسيق بين الوزارة والهيئة وشركة المحطات المائية التابعة لوزارة الكهرباء، والمرحلة الثالثة ضمان تصريف المياه إلى مفيض توشكى.

وأوضح أنه تم تكثيف عمل الصيانة على بوابات خزان أسوان؛ لضمان تمرير تصريف المياه التي تزيد عن الحاجة؛ لتلبية احتياجات الري اللازمة لمياه الشرب والزراعة والصناعة والنقل النهري، خاصة فترة أقصى الاحتياجات اللازمة للوجة البحري المنتشرة بزراعات الأرز.

وشدد رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، على ضرورة التأكد من جاهزية قناة "مفيض توشكى"، والتي تستوعب 350 مليون متر مكعب يوميًا، من خلال دعم السد الترابي لها، حيث يتم صرف المياه إليها في حالة زيادة حد استيعاب بحيرة ناصر عن تخزين مياه الفيضان.

وتابع: "الهيئة جهزت جميع المعامل البيلوجية والكميائية سواء كان في السد العالي أو أبو سمبل للاطمئنان على نوعية المياه بالسد العالي".

وأشار إلى أنه تم التأكد من جاهزية بوابات قنطرة مفيض طوارئ السد العالي، والتي تستوعب 330 مليون متر مكعب يوميًا، لتصريف المياه عند زيادة منسوب الفيضان، فضلا عن التنسيق بين كافة الجهات المختلفة من وزارة البيئة وشرطة المسطحات المائية.