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    وزير الآثار وسفير اليابان يبحثان تطورات إنشاء المتحف المصري الكبير

    06:24 م الإثنين 29 يوليه 2019
    وزير الآثار وسفير اليابان يبحثان تطورات إنشاء المتحف المصري الكبير

    وزارة الآثار

    كتب- محمد عاطف:

    استقبل الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، السفير ماساكي نوك سفير اليابان بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري عامة والمتحف المصري الكبير خاصة في ظل تقدم الأعمال به.

    وتناول اللقاء، مناقشة تقدم الأعمال التي توصل لها المتحف المصري الكبير، وتطور الأعمال الإنشائية والتجهيزية له، استعدادًا لافتتاحه في الربع الأخير من عام 2020.

    وأكد سفير اليابان، اهتمام حكومته البالغ بإنجاز هذا المشروع الضخم، لأنه إحدى ثمار التعاون الدائم بين مصر واليابان.

    واستمرارًا للتعاون مع وزارة الآثار في مجال العمل الأثري، حضر اللقاء أيضًا رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-Just)، حيث تم مناقشة سبل التعاون بين الجامعة والوزارة في مجال دراسات حفظ الآثار والترميم وعلوم المتاحف والدبلومات المهنية للعاملين بالوزارة.

    وزارة الآثار المتحف المصري الكبير ماساكي نوك اليابان

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