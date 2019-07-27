رئيس جهاز دمياط الجديدة: رفع كفاءة وتطوير المدخل الغربي بالمدينة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير المدخل الغربي لمدينة دمياط الجديدة - طريق الامتداد 2، وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، ولتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة لتكون في مقدمة المدن الجديدة.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان اليوم السبت، تشمل أعمال رفع الكفاءة والتطوير تنفيذ أعمال الرصف بطبقة الأسفلت، وكذا أعمال البردورات والانترلوك، وأعمال الكهرباء، مشيراً إلى أنه تم مد فترة العمل للشركة المنفذة حتى الساعات الأخيرة من اليوم، وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وتحقيق الاستفادة من الطريق.

وأكد رئيس الجهاز أنه جارِ تنفيذ أعمال الطبقة الرابطة للأسفلت بالمدخل الغربي الرئيسي للمدينة، والذي يربط بين الطريق الدولي الساحلي ووسط المدينة، لتحقيق السيولة المرورية، وربط الأحياء المختلفة بالمدينة، موجهاً بضرورة المتابعة الدورية لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير.