افتتاح ملتقى توظيف يوفر 3 آلاف فرصة عمل بالغردقة

كتب ـ يوسف عفيفي:

‎ افتتح وزير القوى العاملة، ومحافظ البحر الأحمر، وممثل عن منظمة العمل الدولية بالإنابة عن إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم السبت، بالصالة الدولية المغطاة في مدينة الغردقة فعاليات ملتقى توظيف للشباب يوفر 3 آلاف فرصة عمل للذكور والإناث، بحد أدنى في الأجر 1200 جنيه، وأقصى طبقا للمهن المعروضة، مقدمة من 70 شركة وفندقا ومنشأة سياحية من داخل المحافظة ومن جميع محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان اليوم لسبت، يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".

وبحسب بيان، قال الوزير، إن الملتقى يستمر يومين ويبدأ من العاشرة صباحا حتي السادسة مساءً، ويتواجد به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يوفر خدمات التمويل لروائد الأعمال وللمشروعات القائمة، فضلا عن الخدمات غير التمويلية مثل: التدريب ودراسات الجدوى، وكذا يتواجد المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" والذي يدعم رواد الأعمال.

ومن المقرر أن يعقد على هامش الملتقى جلسات تعريفية للشباب توضح فرص العمل المتاحة ومتطلبات التقدم للوظائف المختلفة وتدريب الشباب على استيفاء هذه المتطلبات من خلال استشاريين متخصصين في هذا المجال.

وأعرب الوزير، عن أمله في شغل جميع الوظائف المتاحة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الوزارة تنظم الملتقي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لخدمة شباب مصر ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل، والمساهمة في حل مشكلة البطالة بخفض معدلاتها.