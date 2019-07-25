الصحة: فحص 1715 حاجا مصريًا في عيادات بعثة الحج بمكة والمدينة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة أن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى مساء أمس الأربعاء 1715 حالة مرضية، حيث جرى الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 774 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 941 حالة في المدينة المنورة.

وأضافتن الوزارة أن 8 حالات دخلت المستشفيات السعودية، فيما غادرت حالتان بعد تمام شفائهما، وما زالت هناك 6 حالات تتلقي العلاج اللازم حتى الآن.

وأكدت الوزارة أن الوزيرة تتابع أعمال البعثة يوميا للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوي لحالتين بأحد مستشفيات السعودية، وتلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه.

ولفت إلى أن الفريق الطبي بالبعثة الطبية يمر يومياً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد ضاحي، عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس.

ولفت إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.