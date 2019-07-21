انخفاض جديد للحرارة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

القاهرة- مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 24 31

مطروح 22 29

السلوم 21 30

سيوة 25 37

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 35

الإسماعيلية 23 35

السويس 23 36

العريش 23 31

رفح 22 31

رأس سدر 26 34

نخل 20 33

نويبع 27 35

طابا 23 33

كاترين 18 32

الطور 26 33

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 31 38

الفيوم 26 36

بني سويف 26 36

المنيا 26 36

أسيوط 26 37

سوهاج 27 38

قنا 28 41

الأقصر 29 42

أسوان 31 43

أبوسمبل 30 42

الوادي الجديد 31 42

شلاتين 28 38

أبو رماد 29 36

حلايب 31 35

رأس حدربة 30 35