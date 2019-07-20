  • عاجل:6 سنوات.. "التعليم العالي" تعلن رسميًا تعديل نظام الدراسة بكليات الصيدلة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أزمة مضيق هرمز نهائي الأمم الأفريقية تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    "المنشآت السياحية": راتب الشيف يصل لـ ٧ آلاف جنيه شهريا

    03:44 م السبت 20 يوليو 2019
    "المنشآت السياحية": راتب الشيف يصل لـ ٧ آلاف جنيه شهريا

    مسابقة ستار شيف

    كتب- يوسف عفيفي:

    نظم المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بمدينة دمياط الجديدة، مهرجان ومسابقة "ستار شيف" يومي 20 و21 يوليو الجاري، بمشاركة أشهر الشيفات المصريين والأجانب العاملين بالفنادق والمنشآت السياحية بمنطقة وسط وشمال وغرب الدلتا .

    وبحسب بيان، يأتي المهرجان في إطار الدور الخدمي والتنموي تجاه المجتمع وتشجيع وتحفيز المواهب والمبتكرين والمتميزين، والعمل على نشر الوعي بالطعام الآمن والصحي.

    وقال علي كامل منصور رئيس غرفة المنشآت السياحية لمحافظات شمال ووسط الدلتا ومدن القناة، إن التعليم السياحي يشهد تطورا حيث وضعنا برامج خاصة لخريطة الفنادق وتشغيلها.

    وأضاف كامل، خلال لقاءه مع بعض محرري الملف السياحي، أن الشيف يحصل على راتب شهرى يبدأ من ٣ إلى ٧ آلاف جنيه، لافتا إلى أن منظومة المعاهد السياحة تؤهل الشباب ليتفاعل مع المنظومة السياحية وهو مؤشر جيد لتطوير الطلبة على أداء مهامهم.

    وأوضح أن السياحة فى دمياط لا تعتمد على السياحة الداخلية فقط، إنما سياحة رجال الأعمال وهو ما يرفع من قدرتنا.

    تابع: نؤمن بمقولة "السياحة تمرض ولا تموت" وذلك في إطار الاستقرار الذي نشهده بالإضافة إلى خطى الرئيس عبدالفتاح السيسي التي مهدت الطريق لتطوير القطاع السياحي في شتى المجالات.

    من جانبة قال الدكتور إيهاب عيد، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بمدينة دمياط الجديدة، إنه تم إقامة المهرجان بالتنسيق والتعاون مع أشهر وأكبر العلامات التجارية والغذائية في مصر لخروجها بالشكل الذي يتناسب مع إمكانياتنا.

    وأضاف عيد، أن المهرجان يشهد عددا من المسابقات يشارك فيها الهواه والمحترفين وتهدف لتقديم تدريب عملي على أعمال فنون الطهي والمطبخ للطلبة الدارسين بالمعهد، واكتسابهم لخبرات عملية من خلال متابعة الفعاليات والأنشطة التي تشهدها المسابقة.​

    61724b5b-48f1-475a-a61c-3fecea42ae99

    مسابقة ستار شيف المنشآت السياحية المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية التعليم السياحي

    الخبر التالى:

    إحباط تهريب أدوية بشرية ومستلزمات تجميل بمطار أسيوط
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان