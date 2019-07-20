"المنشآت السياحية": راتب الشيف يصل لـ ٧ آلاف جنيه شهريا

كتب- يوسف عفيفي:

نظم المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بمدينة دمياط الجديدة، مهرجان ومسابقة "ستار شيف" يومي 20 و21 يوليو الجاري، بمشاركة أشهر الشيفات المصريين والأجانب العاملين بالفنادق والمنشآت السياحية بمنطقة وسط وشمال وغرب الدلتا .

وبحسب بيان، يأتي المهرجان في إطار الدور الخدمي والتنموي تجاه المجتمع وتشجيع وتحفيز المواهب والمبتكرين والمتميزين، والعمل على نشر الوعي بالطعام الآمن والصحي.

وقال علي كامل منصور رئيس غرفة المنشآت السياحية لمحافظات شمال ووسط الدلتا ومدن القناة، إن التعليم السياحي يشهد تطورا حيث وضعنا برامج خاصة لخريطة الفنادق وتشغيلها.

وأضاف كامل، خلال لقاءه مع بعض محرري الملف السياحي، أن الشيف يحصل على راتب شهرى يبدأ من ٣ إلى ٧ آلاف جنيه، لافتا إلى أن منظومة المعاهد السياحة تؤهل الشباب ليتفاعل مع المنظومة السياحية وهو مؤشر جيد لتطوير الطلبة على أداء مهامهم.

وأوضح أن السياحة فى دمياط لا تعتمد على السياحة الداخلية فقط، إنما سياحة رجال الأعمال وهو ما يرفع من قدرتنا.

تابع: نؤمن بمقولة "السياحة تمرض ولا تموت" وذلك في إطار الاستقرار الذي نشهده بالإضافة إلى خطى الرئيس عبدالفتاح السيسي التي مهدت الطريق لتطوير القطاع السياحي في شتى المجالات.

من جانبة قال الدكتور إيهاب عيد، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بمدينة دمياط الجديدة، إنه تم إقامة المهرجان بالتنسيق والتعاون مع أشهر وأكبر العلامات التجارية والغذائية في مصر لخروجها بالشكل الذي يتناسب مع إمكانياتنا.

وأضاف عيد، أن المهرجان يشهد عددا من المسابقات يشارك فيها الهواه والمحترفين وتهدف لتقديم تدريب عملي على أعمال فنون الطهي والمطبخ للطلبة الدارسين بالمعهد، واكتسابهم لخبرات عملية من خلال متابعة الفعاليات والأنشطة التي تشهدها المسابقة.​