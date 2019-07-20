غرفة السياحة تعلن انتهاء معاينات سكن الحجاج الأسبوع الجاري

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن باسل السيسي، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، انتهاء معاينة سكن الحجاج بالأراضي المقدسة الأسبوع الجاري، دون أي مشاكل تذكر، موضحًا أن إجراءت المعاينات أصبحت تسير عبر المسار الإلكتروني الذي سهل أمام الشركات إنهاء إجراءاتها دون الحضور إلى الأراضي السعودية.

وقال "السيسي"، في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، إن العمل على المعاينة جرى في كافة المناطق التي تحتاج إلى معاينة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل ممتاز وليس هناك أية مشاكل أو تعديلات عن العام الماضي، حيث إن الأغلبية من الشركات تنهي إجراء المعاينات عبر السيستم الخاصة بمستوى 4 و5 نجوم.

ونوه إلى أن المسار الإلكتروني للحج، أدى إلى انعدام دور البعثات، التي كانت توفد مندوبا للاتفاق على الخدمات، وباتت القرارات تفرض عبر الموقع الرسمي دون تمييز، علاوة على أن ٩٠% من سكن الحجاج تمت معاينته على مدار السنوات الماضية، ولا حاجة لمعاينته من جديد.

وعن الأتوبيسات السياحية، أوضح نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، أن معظم الأتوبيسات السياحية الخاصة بنقل 12 ألف حاج تم الانتهاء من فحصها، والأسطول البري جاهز لنقل حجاج البر يوم 23 يوليو الجاري.

وتنطلق أولى رحلات القطاع السياحي البالغ عددهم 36 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة، تبدأ بحجاج "البري" يوم 23 ذو القعدة، الموافق 26 يوليو الجاري، بينما تبدأ رحلات "الطيران" يوم 25 ذو القعدة، الموافق 28 يوليو من نفس الشهر أيضا.