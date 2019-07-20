"محلية النواب" تستمع لمشاكل أهالي النجيلة بمطروح

كتب - أحمد علي:

استمع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لشكاوى أهالي قرية الزغيراط بمركز النجيلة بمحافظة مطروح.

جاء ذلك فى إطار زيارة اللجنة للمحافظة، لتفقد عدد من المشروعات والاطلاع على المشكلات التي تواجه الأهالي، بمرافقة اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح ونواب المحافظة.

وتضمنت مطالب الأهالي تحويل شبكة كابلات الكهرباء الهوائية لأرضية، وتنجيل ملعب خماسي بالقرية، وفرش المسجد الكبير وإنشاء وحده صحية.

وتضامن وفد اللجنة مع مطالب الأهالي، فيما أكد المحافظ اللواء مجدي الغرابلي، أنه سيتم التنسيق مع الأجهزة المعنية لتنفيذ مطالب الأهالي، مؤكدًا أنه فيما يتعلق بأزمة المياه يتم الآن العمل على تطوير محطة نجيلة للتحلية وتوسعتها لتنتج 42 ألف متر مكعب لخدمة الأهالي والتغلب على إشكاليات نقص المياه.

من جانبه قال النائب سليمان فضل، عضو مجلس النواب إن تطوير المحطة بنجيلة من شأنه أن يساهم في حل أزمة المياه بالمنطقة، خاصة بعد العمل على إنشاء الميناء الجديد بمنطقة النجيلة بمطروح.

جاء ذلك في الوقت الذي مر الوفد، على الميناء الجديد لمحافظة مطروح ليؤكد المحافظ أنها ستكون نقله نوعية لمطروح بأكملها من توفير فرص العمل خاصة أن أعمالها تتم بأيدي مصرية، مشيرًا إلى أن الميناء سيكون نقله نوعية كبيرة لصالح الدولة المصرية.