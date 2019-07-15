"ترخيص وإخطار".. النواب يوافق نهائيا على مشروع "المحال العامة"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على مشروع قانون المحال العامة، بعد استعراض تقرير لجنة الإدارة المحلية عن رد مجلس الدولة بعد مراجعته مشروع القانون.

وينص مشروع القانون على أن تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون، وقانون المرافق بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون المرافق.