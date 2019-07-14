محافظة القاهرة تطلق مبادرة لتشجير أسطح المنازل بالعاصمة

كتب- محمد نصار:

التقى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وفد مبادرتي "ريادي التنمية المستدامة" و "إدراك وطن 2030" واللتان تدعمان إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وطلب الشباب من محافظ القاهرة -خلال اللقاء- السماح لهم بالبدء في المساهمة في مبادرة لتشجير وتزيين أسطح المنازل في القاهرة، وتنظيم وإدارة العلاقات بين شركاء المجتمع المدني والرعاة القائمين على تنفيذ المشروع والجهات التنفيذية بمحافظة القاهرة، كما سيقوم شباب المبادرتين بعقد ندوات تثقيفية عن تطبيق زراعة الأسطح في المدن المستدامة لتوعية المواطنين بأهميتها.

وأشار المحافظ، إلى أنه تجرى حاليًا حملة نظافة لأسطح العقارات بأحياء القاهرة، مطالبًا الشباب بضرورة التواصل والتنسيق مع قاطني العقارات لتسهيل مهمتهم خاصة وأنه سيتم زراعة هذه الأسطح بالمجان للقاطنين فيها ولن يتم تحميلهم أية أعباء مادية، وسيكون دور السكان هو المساهمة في الحفاظ عليها والاستفادة من عائدها، مضيفًا أنه سيتم التنسيق مع مسئولي الزراعة لاختيار النباتات التي تصلح للزراعة على الأسطح.

وأكد شباب المبادرتين، مساهمتهم في توفير شتلات وشجيرات ومزروعات تصلح لزراعة أسطح العقارات وتوفير السيارات والمعدات اللازمة لنقلها بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، كما سيساهم متخصصين وعمال تابعين للمبادرتين في تسكين وتنسيق النباتات فوق أسطح العقارات التي سيتم اختيارها، فضلًا عن إشراف أفراد بشكل تطوعي على التنفيذ والتنسيق بين قاطني العقارات المشاركة والمتخصصين والعمال للتأكد من تنفيذ المشروع على أكمل وجه، وتتولى المبادرات توفير المتطوعين من الشباب وتدريبهم والإشراف عليهم بمساهمة من رعاة من المجتمع المدني.

كما أشار المحافظ، إلى تولي المحافظة دعم هذه المبادرة في إطار تبنيها لتطبيقات التنمية المستدامة وإيمانها بضرورة زيادة الرقعة الخضراء في محافظة القاهرة.

شهد الاجتماع اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.