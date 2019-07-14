ضبط راكب من بنجلاديش حاول تهريب أدوية فور وصوله من السعودية

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار برج العرب محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، أخفاها راكب من بنجلاديش داخل حقائبه، وجرى ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وجرى الاشتباه في الراكب J . ALAM من بنجلادش ويحمل 2 حقيبة سفر، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية رحلة رقم SV 331 القادمة من جدة، وبمناظرة جواز سفره تبين كثرة سفره وتردده، جرى تمرير الحقيبتين على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تبين وجود أجسام مماثلة، وبتفتيش أمتعته تبين وجود 8 أكياس بلاستيك مدون عليها من الخارج "وجبة خفيفة" وتلاحظ اختلاف الأوزان بين الأكياس، رغم أن الحجم واحد والمشمول واحد وبفتح أحد الأكياس الكبيرة تبين وجود 210 عبوة أمبولات Hepatitis B مخبأة وموزعة بين طيات ملابسه بحقائبه.

قرر محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانىء الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.​