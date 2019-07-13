محافظ القاهرة يبحث فرص الاستثمار في العاصمة مع وفد صيني

كتب- محمد نصار:

التقى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين لبحث سبل التعاون بين الجانبين، بحضور كل من اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ورئيس جمعية المستثمرين الصينيين في مصر.

وأشاد عبدالعال، خلال اللقاء، بالعلاقات التي تربط مصر والصين، بما تمتلكانه من حضارة عريقة تمتد لآلاف السنين، وتجمعهما علاقات مشتركة كبيرة في كافة المجالات، والتي تؤكدها الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس جمهورية الصين.

واستعرض المحافظ، رؤية محافظة القاهرة الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة بها، والتي يزيد من قيمتها موقع العاصمة المتوسط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يؤهلها لتكون معبرًا اقتصاديًا هامًا ومركزًا جيدًا للتبادل التجاري بين القارات خاصة قربها من موانىٔ السويس والإسكندرية، وتوافر مطار دولي بها وهو مطار القاهرة، إلى جانب تواجد عمالة كثيفة بها.

وأضاف المحافظ، أن مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر تحقق زيادة ملموسة، كما تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتوفير تسهيلات كبيرة للمستثمرين.

وأشار الوفد الصيني، إلى أن الحالة الاقتصادية المستقرة وعودة الأمن إلى الدولة المصرية وقوانين الاستثمار الجديدة التي تقدم تيسيرات للمستثمرين كانت حافزًا لهم للدخول لسوق واعدة مثل مصر وبخاصة القاهرة.

وأوضح المستثمرون، أن لديهم خبرة كبيرة في مجال الأسواق التجارية، حيث يملكون أكبر سوق تجاري في العالم لتجارة الجملة والتجزئة إلى جانب سوق أخر في دبي، فضلًا عن أنهم بصدد الانتهاء من إقامة سوق كبيرة بلبنان.

وأضاف أعضاء الوفد، أن لديهم خطة استثمارية لإقامة سوق تجاري كبير في القاهرة، بما يعد بداية لاستثمار تجاري وصناعي يستوعب عمالة تقدر بـ100 ألف عامل، وهو ما سيتيح فرص عمل جديدة للمواطنين، وأنهم أجروا دراسات جدوى كثيرة قبل البدء في المشروع أثبتت جميعها تميز موقع القاهرة لإقامته.

ورحب محافظ القاهرة، بالتعاون مع الجانب الصيني، مؤكدًا استعداد محافظة القاهرة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الصينيين، مؤكدًا تفاؤله الدائم بالعمل مع الشريك الصيني في كافة المجالات.