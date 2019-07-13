انخفاض موسمي وهواء ساخن.. الأرصاد تكشف تغييرات جديدة في الطقس

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اعتدالا في درجات الحرارة على مدار 48 ساعة على أغلب الأنحاء، لتسجل درجات الحرارة بين 37 إلى 38 درجة على كافة الأنحاء.

وأوضح عبدالعال لمصراوي، اليوم، أنه بدءا من يوم الاثنين المقبل، ستشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا جديدا في درجات الحرارة، ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري لتتراوح بين 39 و40 درجة مئوية وتتعرض البلاد لهواء ساخن.

وأوضح أن أسباب ارتفاع الحرارة مرة أخرى، يرجع إلى تأثر البلاد بمنخفض "موسمي" جوي من الصحراء الغربية، يتسبب في انخفاض كبير في نسب الرطوبة، لتبلغ خلال الفترة المذكورة بين 50 إلى 60%، وتؤدي إلى الاحساس بالحرارة.

ونفى رئيس هيئة الأرصاد الجوية، ما تردد بشأن تخطي درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل 42 درجة مئوية، موضحا أن أقصى حد لها يصل لـ40 درجة على كافة أنحاء الجمهورية.

ونصح المواطنين، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات طويلة خاصة خلال الظهيرة، وارتداء "كاب أو شمسية"، مع زيادة شرب معدلات المياه والسوائل.