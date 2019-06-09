برلماني: نقص العمالة المصرية المدربة سبب لتعثر المصانع

كتب- أحمد علي:

قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن السبب الرئيسي في تعثر العديد من المصانع هو نقص العمالة المصرية المدربة، مشيرًا إلى أن عدم كفاءة العامل تؤدي لزيادة نسبة الإهدار في الإنتاج وكذلك في المواد الخام، بما يعود بالسلب على المصانع، ويهدد الاقتصاد المصري بشكل عامل.

واوضح "متولي"، في بيان، أن أحد أسباب مشكلة نقص العمالة، هو هروب العمالة المدربة بسبب نقص الرواتب والحوافز والتوجه غلى العمل الخاص، بالإضافة لزيادة لجوء أصحاب المصانع والشركات للعمال الأجانب لأنهم أقل أجرًا من العمال المصريين.

وأشار إلى ضرورة تعاون المصانع من خلال توفير فرص تدريب للطلاب لتحقيق المعايشة العملية للواقع، والتنسيق مع الحكومة بإمدادها بكافة البيانات الخاصة بأنواع العمالة المطلوبة، وأهم القطاعات التي من الممكن أن يتم إنشاء معاهد متخصصة لها.