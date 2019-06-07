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    انطلاق 30 رحلة من مطار القاهرة للمدن السياحية في ثالث أيام العيد

    03:42 م الجمعة 07 يونيو 2019
    انطلاق 30 رحلة من مطار القاهرة للمدن السياحية في ثالث أيام العيد

    مطار القاهرة الدولي

    كتب - طه عبيد:

    يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، انطلاق 30 رحلة لمصر للطيران متجهة للمدن السياحية المصرية، وذلك في إطار زيادة رحلات الشركة لنقل الراغبين فى الاستمتاع بعطلة عيد الفطر، سواء فى المدن السياحية داخل البلاد أو السفر إلى العواصم العالمية.

    وتسير شركة مصر للطيران، في ثالث أيام العيد 30 رحلة إلى المدن والمطارات الداخلية تقلع جميعها من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى مطار الغردقة والأقصر، ومطار شرم الشيخ، ومطار برج العرب بالإسكندرية.

    وقالت مصادر بالشركة، إن هناك فريقا من العلاقات العامة يحرص على تسهيل الإجراءات وكافة سبل الراحة أمام المسافرين، وتذليل أية عقبات أمامهم سواء فى الرحلات الداخلية أو الخارجية، مع التأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة لاقلاع الرحلات والمقررة بجداول التشغيل.​

    مطار القاهرة الدولي عيد الفطر شركة مصر للطيران

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