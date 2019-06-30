للمطالبة بتجديدها.. معلمو العقود المؤقتة يحتجون أمام الوزراء غدًا

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن عدد من معلمي العقود المؤقتة، تنظيم وقفة احتجاجية، غدًا الاثنين، ديوان عام مجلس الوزراء؛ للمطالبة بتجديد تعاقداتهم مع وزارة التربية والتعليم، والتي انتهت بتاريخ 31 مايو الماضي.

وأجرت وزارة التربية والتعليم، في فبراير الماضي، مسابقة للتعاقد المؤقت للمعلمين، لسد العجز بالمدارس الحكومية في التخصصات المختلفة على مستوى الجمهورية، ونصت العقود المؤقتة التي وقعها المعلمين أوائل أبريل 2019، على أنها عقود غير قابلة للتجديد أو التثبيت، وأنها تنتهي بحلول في 31 مايو 2019.

وقال أحد المعلمين - رفض ذكر اسمه - إن مطلبهم بتجديد عقودهم، عادل، خاصة أنهم شغلوا وظائفهم بمسابقة التعاقد المؤقت، بشكل قانوني، ومروا بجميع خطوات التعيين، من استيفاء الشروط، وتقديم الأوراق اللازمة، ثم اجتياز الاختبارات، مشيرًا إلى أن عدد المعلمين المؤقتين يقترب من الـ36 ألفًا، وأن الوزارة تعاني من عجز في المعلمين يصل إلى 60 ألف معلم، ما يجعل احتياجهم للمعلمين المؤقتين أمر طبيعي.

وأشار -في تصريح لمصراوي- إلى أن الوزارة أعلنت عزمها إجراء مسابقة جديدة خلال الشهور القليلة المقبلة، فلماذا لا يكون لمعلمي العقود المؤقتة حقًا في التعيين بهذه المسابقة، خاصة أنهم مستوفيين جميع الشروط، وتستكمل الوزارة العجز من الأعداد التي تتقدم للمسابقة الجديدة، مشيرين إلى أن العجز يصل إلى 60 ألف معلم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، استعدادها لإجراء مسابقة جديدة، لتعيين المعلمين، خلال الشهور القليلة الماضية، وفق شروط جديدة تختلف عن شروط مسابقة العقود المؤقتة.

ولفت إلى أنهم نظموا وقفة احتجاجية، أمام وزارة التربية والتعليم، بتاريخ 23 يونيو الماضي، إلا أن الوزارة لم تستجب لهم، لذا قرروا نقل الوقفة لمجلس الوزارء.

وكان الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أكد أنه لا يوجد نية للوزارة للخضوع للمطالبات بمد العقود المؤقتة للمعلمين، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت واضحة منذ إعلان المسابقة في البداية، وأكدت أن العقود غير قابلة للتجديد أو التثبيت.

وأكد عمر، أن الوزارة أصبح لديها شروطًا خاصة لتعيين المعلمين، لافتًا إلى أن مسابقة العقود المؤقتة كان هدفها تحديد حجم العجز الحقيقي بالمدارس، إلا أن شروطها لا ترقى لانتقاء الكفاءات التي تتطلبها الوزارة، قائلًا إنه انتهى الوقت الذي تعين فيه الوزارة المعلمين، ثم تقدم لهم المؤهلات اللازمة للعمل بمهنة التدريس، وأن التعيين في الوزارة يتطلب الكفاءات المستعدة مسبقًا لامتهان مهنة المعلم.

وقال إن مسابقة العقود المؤقتة انتهت، ويمكن للراغبين في التعيين من معلمي العقود المؤقتة، التقدم للمسابقة الجديدة، وفقًا للشروط الجديدة: "كل اللي هيعملوه إنهم هيمتحنوا تاني، لو هما خايفيين ماينجحوش فيه يبقى مش واثقين في قدراتهم وعارفين إنهم مش الكفاءة المطلوبة".

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن مسابقة التعاقد المؤقت انتهت، ولا يمكن لها تمديد العقود بموجب قانون الخدمة المدنية، مؤكدة أنها إذا وافقت وجددت عقود المعلمين، فإنها تعرض للمساءلة القانونية.