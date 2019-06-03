محافظ الجيزة: حملات لضبط سيارات السرفيس والميكروباصات غير الملتزمة بالتعريفة

القاهرة- أ ش أ:

وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، رئيس جهاز السرفيس بشن حملات بقطاعات المحافظة لضبط سيارات النقل الجماعي والميكروباصات المخالفة وغير الملتزمة بالتعريفات، وذلك خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك؛ نظرًا لتلقي المحافظة شكاوى المواطنين بشأن قيام بعض سائقي السيارات برفع التعريفة خلال أيام العيد لاستغلال المواطنين.

وأكد راشد - في بيان اليوم الاثنين - ضرورة التركيز على السيارات بمواقف المحافظات والشوارع الرئيسية ومواجهة أية مخالفة للسيارات واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين، مشددًا على عدم السماح باستغلال المواطنين ماديًا.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن السيارات المخالفة وغير الملتزمة بالتعريفات المقررة عن طريق غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن، إضافة إلى ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة وممثلي جهاز السرفيس والمتواجدين طوال أيام عيد الفطر بالميادين والشوارع الرئيسية.

من جهته.. قام محمود حسين رئيس جهاز السرفيس بحملة على موقف المنيب للأقاليم؛ للتأكد من التزام سائقي الميكروباصات بالتعريفات المرورية، خاصة وأن الموقف يشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين المتوجهين إلى محافظات الصعيد.

وقد تمكن جهاز السرفيس من ضبط 30 سيارة مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، إضافة إلى قيام جهاز السرفيس بحملة لضبط السيارات المخالفة بشارعي ربيع الجيزي والبحر الأعظم. ​